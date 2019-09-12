Томская филармония готова ухаживать за набережной Ушайки

Томская областная филармония готова взять на себя ответственность за содержание новой набережной реки Ушайки в Томске. Недавно здесь закончилась реконструкция, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новое пространство в городе станет хорошей площадкой для выступлений музыкантов филармонии и других коллективов Томска, объяснила свою инициативу директор филармонии Наталия Чабовская. По ее словам, как сообщает служба информации «Радио Сибирь», в летний сезон зона амфитеатра на набережной сможет принять около 500 человек.

Реконструкция набережной Ушайки является частью проекта «Томские набережные». Работы здесь велись с 2014 года. В начале сентября этого года участок был открыт.

Фото: страница «Набережная реки Ушайки» в соцсети Facebook