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Томская филармония готова ухаживать за набережной Ушайки

Главная Общество
Томск
13:25 12 Сентября 2019
река, реконструкция, музыкант
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская областная филармония готова взять на себя ответственность за содержание новой набережной реки Ушайки в Томске. Недавно здесь закончилась реконструкция, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Новое пространство в городе станет хорошей площадкой для выступлений музыкантов филармонии и других коллективов Томска, объяснила свою инициативу директор филармонии Наталия Чабовская. По ее словам, как сообщает служба информации «Радио Сибирь», в летний сезон зона амфитеатра на набережной сможет принять около 500 человек.

Реконструкция набережной Ушайки является частью проекта «Томские набережные». Работы здесь велись с 2014 года. В начале сентября этого года участок был открыт.  

Фото: страница «Набережная реки Ушайки» в соцсети Facebook

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