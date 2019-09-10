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Три сибирских вуза остались в топ-10 российского рейтинга RUR

Главная Общество
Томск
16:04 10 Сентября 2019
рейтинг, университет, место
Автор: Sibnovosti.ru
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Рейтинговое агентство RUR в партнерстве с Clarivate Analytics опубликовало рейтинг российских вузов по версии RUR: Russian Universities Ranking 2019. В топ-10 осталось три сибирских вуза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В рейтинге учитываются 20 индикаторов, измеряющих четыре направления деятельности учебных заведений. В их числе качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

На третьем месте оказался Томский государственный университет (ТГУ) с оценкой 93,69. Он уступил только Московскому государственному университету и Национальному исследовательскому ядерному университету МИФИ. На пятой строчке расположился Новосибирский государственный университет (НГУ, 78,58)), на седьмой – Томский политехнический университет (ТПУ, 69,72). Таким образом, по сравнению с прошлогодним рейтингом, ТГУ и НГУ остались на своих позициях, а ТПУ переместился на две строки вверх. Всего в рейтинг внесено 74 российских вуза.

«НГУ сохранил позицию №5 среди российских университетов, поскольку он значительно улучшил свои оценки по всем индикаторам группы показателей «качество образования». Наиболее значимыми для НГУ являются показатели международной репутации и уровня присвоенных докторских степеней», - приводит сайт университета комментарий профессора кафедры менеджмента экономического факультета Светланы Донецкой.

Фото: pixabay.com

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