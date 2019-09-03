3 сентября
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томске подготовили концепцию озеленения

Главная Общество
Томск
13:41 3 Сентября 2019
цветы, проект, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска и ООО «Зеленстрой» подготовили предложения, касающиеся озеленения центральной части города. Они предполагают увеличение числа кустарников и газонов, предпочтение будет отдано многолетним цветам и живым изгородям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об озеленения пр. Ленина и Лагерного сада. Задачу подготовить такие предложения поставил ранее мэр Томска Иван Кляйн.

«Специалисты… предложили улучшить хорошо сформировавшуюся структуру из рядовых посадок липы и живых изгородей из сирени дополнительным ярусом высоких кустарников, которые будут защищать пешеходов от пыли и выхлопных газов с проезжей части. Кроме того, они предлагают провести эксперимент с заменой травяного покрытия на низкорослые кустарники на узких газонах вдоль Университетской рощи по пр. Ленина», - сообщает о результатах проделанной работы официальный портал муниципалитета.  

Число липовых аллей, посаженных к 400-летию Томска, может быть увеличено. Предполагается также восстановить живые изгороди из сирени, посадить калину, дерен, альпийскую смородину и спирею японскую.

Что касается территории Лагерного сада, то здесь авторы предложений намерены сделать акцент на кедры и ели, и посадить декоративные кустарники – смородину альпийскую, калину и сирень. Цветочную зону могут сформировать рабатки из многолетней хосты и однолетних цветов – центральный партер и клумбы между стелами могут заполнить оранжевые бархатцы, фиолетовые иризине, кохия, цинерария, седум и алый бальзамин.

По данным томских властей, концепцию предстоит одобрить мэру Томска и членам городской ландшафтной комиссии.

Фото: официальный портал Томска

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Обмеление Оби не дает иностранным туристам вернуться в Новосибирск

Обмеление Оби не дает иностранным туристам вернуться в Новосибирск

29 Августа 2019 г.
Теплоход «Ремикс» задерживается в Томске
Новости Томска: Вандалы повредили скульптуры в Томске и Омске

Вандалы повредили скульптуры в Томске и Омске

27 Августа 2019 г.
Сквер любви пришлось закрыть на ремонт
Новости Томска: На «Празднике топора» в Томске можно будет записаться в армию

На «Празднике топора» в Томске можно будет записаться в армию

21 Августа 2019 г.
Акция Минобороны пройдет 24 августа.
Новости Томска: Центр Томска меняет заборы на живые изгороди

Центр Томска меняет заборы на живые изгороди

7 Августа 2019 г.
Решено отказаться от заборов на проспекте Ленина
Новости Томска: В Томской области начинается охота на медведей

В Томской области начинается охота на медведей

31 Июля 2019 г.
В этом сезоне разрешен отстрел 944 животных
Новости Томска: Томичи выбирают место для пешеходной зоны

Томичи выбирают место для пешеходной зоны

29 Июля 2019 г.
Голосование идет на интернет-площадке «Активный гражданин»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томская команда опустилась на пятое место

Томская команда опустилась на пятое место

1 Сентября 2019 г.
«Томь» проиграла дома «Нефтехимику» 0:1
Новости Томска: Экс-начальник томской полиции получил условный срок

Экс-начальник томской полиции получил условный срок

30 Августа 2019 г.
Игорь Митрофанов также оштрафован на 6,5 млн рублей
Новости Томска: Стал известен проектировщик реконструкции аэровокзала в Томске

Стал известен проектировщик реконструкции аэровокзала в Томске

2 Сентября 2019 г.
Победителем конкурса признано ООО «Ассманн Бератен+Планен»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356