В Томске подготовили концепцию озеленения

Департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска и ООО «Зеленстрой» подготовили предложения, касающиеся озеленения центральной части города. Они предполагают увеличение числа кустарников и газонов, предпочтение будет отдано многолетним цветам и живым изгородям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об озеленения пр. Ленина и Лагерного сада. Задачу подготовить такие предложения поставил ранее мэр Томска Иван Кляйн.

«Специалисты… предложили улучшить хорошо сформировавшуюся структуру из рядовых посадок липы и живых изгородей из сирени дополнительным ярусом высоких кустарников, которые будут защищать пешеходов от пыли и выхлопных газов с проезжей части. Кроме того, они предлагают провести эксперимент с заменой травяного покрытия на низкорослые кустарники на узких газонах вдоль Университетской рощи по пр. Ленина», - сообщает о результатах проделанной работы официальный портал муниципалитета.

Число липовых аллей, посаженных к 400-летию Томска, может быть увеличено. Предполагается также восстановить живые изгороди из сирени, посадить калину, дерен, альпийскую смородину и спирею японскую.

Что касается территории Лагерного сада, то здесь авторы предложений намерены сделать акцент на кедры и ели, и посадить декоративные кустарники – смородину альпийскую, калину и сирень. Цветочную зону могут сформировать рабатки из многолетней хосты и однолетних цветов – центральный партер и клумбы между стелами могут заполнить оранжевые бархатцы, фиолетовые иризине, кохия, цинерария, седум и алый бальзамин.

По данным томских властей, концепцию предстоит одобрить мэру Томска и членам городской ландшафтной комиссии.

Фото: официальный портал Томска