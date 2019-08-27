Вандалы повредили скульптуры в Томске и Омске

Вандалы становятся проблемой для благоустройства сибирских городов. В Томске после их нашествия пришлось закрыть лишь недавно открытый Сквер любви, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В сквере на ул. Источной, неизвестные сломали часть скульптур, испортили статуи и клумбы. По данным службы информации «Радио Сибирь», ремонт может продлиться до 29 августа.

Об открытии этого арт-пространства мэрия Томска сообщила 21 августа. Оно было создано на средства руководителя гостиницы Art-Plaza, при содействии городского Туристского информационного центра.

«Малые архитектурные формы в виде Эйфелевой башни, пирамиды Хеопса, памятника Ромео и Джульетте, скамьи влюбленных делают пространство новой достопримечательностью на туристско-пешеходном маршруте по Татарской слободе. Организаторы проекта основным назначением проекта считают проведения выездных регистраций, свадеб, церемоний», - говорится в сообщении на официальном портале Томска.

После ремонта, по данным информагентства «РИА Томск», вход в сквер для предотвращения подобных инцидентов будет платным – 50 руб.

В Омске же потребуется 300 тыс. руб. на восстановление скульптуры Городового на Люблинском проспекте. Злоумышленник отломал эфес бронзовой шашки, который потом нашли в парке Победы.

Фото: сайт туристского информационного центра Томска