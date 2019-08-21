На «Празднике топора» в Томске можно будет записаться в армию

На Международном фестивале народных ремесел в Томске пройдет акция Минобороны России «Военная служба по контракту — твой выбор!». Для желающих служить по контракту на площадке мероприятия в зоркальцевском парке «Околица» представители ведомства развернут мобильный пункт отбора в армию, сообщает «Радио Сибирь».

Сотрудники Минобороны проконсультируют всех интересующихся о местах службы и условиях заключения военного контракта. Также претенденты смогут пройти предварительное экспресс-тестирование на профпригодность к службе.

Акция Минобороны пройдет 24 августа.

Фото РИА Томск