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Томичи выбирают любимое блюдо

Главная Общество
Томск
11:56 20 Августа 2019
голосование, интернет, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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На площади Новособорной в Томске 7 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Вкусное местное». На нем будет названо самое любимое томичами блюдо сибирской и местной кухни, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Блюдо будет выбрано по результатам опроса. Он проводится в форме онлайн-голосования на официальном сайте Томска. Выбрать можно из семи предварительно утвержденных вариантов. В перечень вошли томская уха, сибирские пельмени, блины, картофель с грибами, пироги с начинкой, драники и холодец.

Голосование продолжится до 5 сентября.

Фото: сайт pixabay.com

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