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Центр Томск меняет заборы на живые изгороди

Главная Общество
Томск
19:18 7 Августа 2019
благоустройство, мэр, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Томска решили отказаться от «антипешеходных» заборов в центре города. Их заменят кустарниками, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О предстоящих переменах в области благоустройства в ходе выездного совещания рассказал мэр Иван Кляйн. Речь идет о заборах, установленных вдоль проезжей части на проспекте Ленина от Лагерного сада до Новособорной площади.

«За техтротуаром должен последовать зеленый отбой, С тем, чтобы уйти от перил ограждения металлических, а на Ленина сделать перила ограждения из кустарников», - сказал глава города в эфире «Радио Сибирь».

Озеленением займется ООО «Трубачево». По словам директора предприятия Галины Шаниной, проект готов, на его реализацию необходимо 20 млн руб. Помимо высадки кустарников, предусматривается укладка газонов вблизи тротуаров, а также высадка деревьев и цветов. По ее словам, здесь потребуется около 2 га газона, 5 тыс. кустарников.

«Ожидается, что это будет трехуровневая система с живыми изгородями, высокорослыми деревьями и кустарниками, призванными защитить пешеходные зоны от шума и выхлопных газов с дороги и снизить антропогенную нагрузку», - говорится в сообщении на официальном портале Томска.

По словам Ивана Кляйна, обустройство газонов – самая дорогостоящая часть работ по озеленению проспекта. В этом году необходимо произвести санитарную обрезку деревьев и высадить крупномерные саженцы деревьев лиственных и хвойных пород.

Фото: официальный портал Томска

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