В Томской области начинается охота на медведей

Завтра в Томской области открывается охота на ряд видов диких животных. Лимит на отстрел губернатор региона определил своим распоряжением от 30 июля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В том числе, будут выданы разрешения на добычу 944 бурых медведей. По данным службы информации «Радио Сибирь», охота на них разрешена по 30 ноября включительно. Нарушение установленных правил влечет штраф в размере до 4 тыс. руб., лишение лицензии на ношение и хранение всего охотничьего огнестрельного оружия. За охоту вне установленных сроков охотничий билет может быть аннулирован на срок до двух лет.

«При выдаче разрешений на добычу бурых медведей информировать охотников о необходимости проверки мяса добытого животного на предмет заражения трихинеллезом», - говорится в распоряжении департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее ведомство выдало разрешение на отстрел медведя в окрестностях села Александровского. Опасного зверя заметили на территории полигона твердых коммунальных отходов. Кроме того, охотники ищут двух животных, разоривших пасеки в разных частях Томского района.