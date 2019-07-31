31 июля
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томской области начинается охота на медведей

Главная Общество
Томск
14:42 31 Июля 2019
медведь, охотник, добыча
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Завтра в Томской области открывается охота на ряд видов диких животных. Лимит на отстрел губернатор региона определил своим распоряжением от 30 июля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В том числе, будут выданы разрешения на добычу 944 бурых медведей. По данным службы информации «Радио Сибирь», охота на них разрешена по 30 ноября включительно. Нарушение установленных правил влечет штраф в размере до 4 тыс. руб., лишение лицензии на ношение и хранение всего охотничьего огнестрельного оружия. За охоту вне установленных сроков охотничий билет может быть аннулирован на срок до двух лет.

«При выдаче разрешений на добычу бурых медведей информировать охотников о необходимости проверки мяса добытого животного на предмет заражения трихинеллезом», - говорится в распоряжении департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее ведомство выдало разрешение на отстрел медведя в окрестностях села Александровского. Опасного зверя заметили на территории полигона твердых коммунальных отходов. Кроме того, охотники ищут двух животных, разоривших пасеки в разных частях Томского района.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Томичи выбирают место для пешеходной зоны

Томичи выбирают место для пешеходной зоны

29 Июля 2019 г.
Голосование идет на интернет-площадке «Активный гражданин»
Новости Томска: Пчелиный мор достиг Томской области

Пчелиный мор достиг Томской области

26 Июля 2019 г.
В Россельхознадзоре обращают внимание на использование пестицидов
Новости Томска: Медведь стал опасен для жителей томского села

Медведь стал опасен для жителей томского села

24 Июля 2019 г.
Выдано разрешение на отстрел животного
Новости Томска: Почти две сотни свадеб в Томске сыграли граждане России и иностранцы с начала 2019 года

Почти две сотни свадеб в Томске сыграли граждане России и иностранцы с начала 2019 года

13 Июля 2019 г.
Больше всего с гражданами Казахстана
Новости Томска: Власти Томска собирают мусорные контейнеры

Власти Томска собирают мусорные контейнеры

11 Июля 2019 г.
Их нехватка оказалась одной из главных городских проблем
Новости Томска: Бывший глава томского управления МЧС получил семь лет колонии

Бывший глава томского управления МЧС получил семь лет колонии

4 Июля 2019 г.
Ленинский райсуд признал его виновным во взяточничестве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: «Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

«Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

29 Июля 2019 г.
В пятом туре сибиряки обыграли «Текстильщик» со счетом 2:1
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356