29 июля
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томичи выбирают место для пешеходной зоны

Главная Общество
Томск
17:49 29 Июля 2019
зона, пешеходы, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жителям Томска предложили выбрать место новой пешеходной зоны. Голосование проходит на интернет-площадке «Активный гражданин», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В опросе предложено пять вариантов ответа. Пешеходная зона может быть создана на ул. Кузнецова от пр. Фрунзе до пр. Кирова, на Московском тракте от Коммунального моста до здания Сибирского государственного медицинского университета, на ул. Плеханова, на набережной реки Ушайки от Каменного моста до Михайловской рощи (включительно), а также в районе ул. Лыткина, проезда и улицы Вершинина. Впрочем, участник опроса может предложить и свой вариант.

«Пешеходная зона – городская территория исключительно для пешеходного движения, где запрещено передвижение на автотранспортных средствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания магазинов (при отсутствии альтернативного маршрута)», - разъясняется в сопроводительной записке к опросу.

Проголосовать томичи могут до 26 августа.  

Проект «Активный гражданин» был запущен в ноябре прошлого года. По данным администрации Томской области, итоги электронного голосования на этой интернет-площадке учитываются при подготовке и принятии управленческих решений.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Пчелиный мор достиг Томской области

Пчелиный мор достиг Томской области

26 Июля 2019 г.
В Россельхознадзоре обращают внимание на использование пестицидов
Новости Томска: Медведь стал опасен для жителей томского села

Медведь стал опасен для жителей томского села

24 Июля 2019 г.
Выдано разрешение на отстрел животного
Новости Томска: Почти две сотни свадеб в Томске сыграли граждане России и иностранцы с начала 2019 года

Почти две сотни свадеб в Томске сыграли граждане России и иностранцы с начала 2019 года

13 Июля 2019 г.
Больше всего с гражданами Казахстана
Новости Томска: Власти Томска собирают мусорные контейнеры

Власти Томска собирают мусорные контейнеры

11 Июля 2019 г.
Их нехватка оказалась одной из главных городских проблем
Новости Томска: Бывший глава томского управления МЧС получил семь лет колонии

Бывший глава томского управления МЧС получил семь лет колонии

4 Июля 2019 г.
Ленинский райсуд признал его виновным во взяточничестве
Новости Томска: Томские учёные разработали радиофармпрепараты для диагностики рака

Томские учёные разработали радиофармпрепараты для диагностики рака

3 Июля 2019 г.
По некоторым параметрам их эффективность в пять раз превышает зарубежные аналоги.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томские разработчики сделают приложение для моделирования состава материалов 3D-печати

Томские разработчики сделают приложение для моделирования состава материалов 3D-печати

25 Июля 2019 г.
Программа позволит анализировать и прогнозировать состав и свойства материалов, где применяется лазерный или электрон...
Новости Томска: «Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

«Томь» догнала «Химки» в турнирной таблице ФНЛ

29 Июля 2019 г.
В пятом туре сибиряки обыграли «Текстильщик» со счетом 2:1
Новости Томска: «Томь» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ

«Томь» поднялась на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ

25 Июля 2019 г.
Сибиряки обыграли дома курский «Авангард» 2:0
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356