Томичи выбирают место для пешеходной зоны

Жителям Томска предложили выбрать место новой пешеходной зоны. Голосование проходит на интернет-площадке «Активный гражданин», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В опросе предложено пять вариантов ответа. Пешеходная зона может быть создана на ул. Кузнецова от пр. Фрунзе до пр. Кирова, на Московском тракте от Коммунального моста до здания Сибирского государственного медицинского университета, на ул. Плеханова, на набережной реки Ушайки от Каменного моста до Михайловской рощи (включительно), а также в районе ул. Лыткина, проезда и улицы Вершинина. Впрочем, участник опроса может предложить и свой вариант.

«Пешеходная зона – городская территория исключительно для пешеходного движения, где запрещено передвижение на автотранспортных средствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания магазинов (при отсутствии альтернативного маршрута)», - разъясняется в сопроводительной записке к опросу.

Проголосовать томичи могут до 26 августа.

Проект «Активный гражданин» был запущен в ноябре прошлого года. По данным администрации Томской области, итоги электронного голосования на этой интернет-площадке учитываются при подготовке и принятии управленческих решений.

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