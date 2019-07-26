Пчелиный мор достиг Томской области

Случаи массовой гибели пчел зафиксированы теперь и в Томской области. Обеспокоенность этим высказывают владельцы пасек и региональное управление Россельхознадзора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ведомства, информация о подобных случаях приходит из Зырянского, Томского, Шегарского и ряда других районов региона.

«Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого ни секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», - высказал предположение врио руководителя управления Вадим Чиркин.

В управлении Россельхознадзора по Томской области также отмечают, что «особую настороженность вызывала химическая продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами».

Первые случаи массовой гибели пчел стали фиксировать в России в конце мая этого года. В начале июля минсельхоз Алтайского края констатировал, что по неизвестной причине в регионе пострадали сотни пчелосемей и более 80 пасек. Следственное управление СКР по Орловской области первым в России возбудило два уголовных дела в связи с гибелью пчел.

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