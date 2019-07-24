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Медведь стал опасен для жителей томского села

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Томск
18:51 24 Июля 2019
полигон, медведь, охотник
Автор: Sibnovosti.ru
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Охотники выслеживают медведя в окрестностях томского села Александровского. Решение об отстреле животного принял региональный департамент охотничьего и рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Опасного зверя заметили на территории полигона твердых коммунальных отходов. Медведь предоставляет опасность для работников полигона и тех, кто вывозит мусор.

«Видели следы. Ширина передней лапы данного медведя 16 см. Не совсем еще большой, но и не маленький… Медведь – такой зверь, что если у него есть что-то покушать, то он туда чужого никого не пускает, и человек идет, как соперник в этом случае. Может нанести ущерб жизни и здоровью», - рассказал в эфире «Радио Сибирь» председатель комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Максим Даниленко.

По данным специалистов, этим летом медведи редко выходят к населенным пунктам Томской области. В лесах много ягод и кедровых орехов, которых животным вполне достаточно.

Село Александровское расположено в 670 км от Томска в таежной зоне.

Фото: pixabay.com

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