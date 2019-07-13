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Почти две сотни свадеб в Томске сыграли граждане России и иностранцы с начала 2019 года

Главная Общество
Томск
18:12 13 Июля 2019
свадьба, иностранцы, брак, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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С начала 2019 года жители Томска сыграли 189 свадеб с иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Больше всего с гражданами Казахстана - 72 регистрации брака.

На втором месте в рейтинге интернациональных свадеб занимает союз россиян и жителей Узбекистана (30). На третьем - россиян с гражданами Кыргызстана (22).

Далее список выбора россиян таков:

Азербайджан — 21;

Таджикистан — 19;

Молдова, Украина, Грузия, Германия — 3;

Армения — 2.

По одному браку жители Томска заключили с гражданами Республики Белорусь, Греции, Израиля, Камеруна, Кореи, США, Словакии, Турции, КНР, Чехии и Алжира.

Всего с начала года в Томской области сыграли 2 680 свадеб. Из них в Томске 1 876.

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