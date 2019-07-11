Власти Томска собирают мусорные контейнеры

До наступления осени власти Томска намерены решить проблему, вызванную нехваткой мусорных контейнеров в городе. Неподготовленность к «мусорной» реформе стала причиной большого числа жалоб жителей областного центра, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, ход реформы вызвал неудовольствие не только рядовых горожан, но и губернатора Томской области Сергея Жвачкина. На этой неделе он провел совещание, на котором раскритиковал чиновников, ответственных за организацию обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Томске. В отставку был отправлен начальник областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Мазур.

«Общее количество бункеров и контейнеров в Томске составляет 6 760, надо еще 2,5 тыс. 1 тыс. заказали у ФСИН, 400 штук – субподрядчик берет, 400 – через учреждения приобретаем, остальные пойдут через аукцион. Вопрос с контейнерами закроем до сентября», - сказал вчера мэр Томска Иван Кляйн.

По его словам, в мэрии создана комиссия, которая определит виновных в появлении проблемы с мусором.

Региональным оператором по обращению с ТКО на территории областного центра является УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». По данным руководства муниципалитета, в сутки в городе вывозится более 700 т ТКО.

Фото: страница администрации Томска в соцсети «ВКонтакте»