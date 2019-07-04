Бывший глава томского управления МЧС получил семь лет колонии

Экс-начальник главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун получил за взятку семь лет колонии строгого режима. Решение вынес Ленинский районный суд Томска, сообщил корреспондент Sibnovosti.ru.

«Суд постановил признать обвиняемого виновным и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - процитировал судью ТАСС.

Этим наказание не ограничилось. Подсудимого лишили звания генерал-майора внутренней службы и оштрафовали на 0,9 млн руб.

Как писали Sibnovosti.ru, Михаил Бегун возглавлял томских спасателей с июля 2015 года. В июле 2018-го он был задержан с поличным при получении взятки в 300 тыс. руб. Спустя примерно месяц Михаила Бегуна отправили в отставку.

По данным следствия, силовик дал указание своему подчиненному незаконно изыскать деньги у подконтрольных ведомству коммерческих организаций, чтобы помочь оплатить услуги адвокатов для кузбасских сотрудников МЧС, проходящих обвиняемыми по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Ему предъявили обвинение по ст. 290 (взятка) и ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.

Информагентство отмечает, что Михаил Бегун свою вину не признал и намерен обжаловать приговор в суде вышестоящей инстанции.