Томские учёные разработали радиофармпрепараты для диагностики рака

По некоторым параметрам их эффективность в пять раз превышает зарубежные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба Томского национального исследовательского медицинского центра, передает «Радио Сибирь».

Так, учёные создали радиофармпрепарат для персонификации объема хирургических вмешательств при злокачественных новообразованиях. Его клиническое использование позволяет в 3-4 раза увеличить количество органосохранных операций при раннем раке молочной железы.

Кроме того, ведётся разработка туморотропного радиофармпрепарата. Его главное достоинство – возможность визуализации опухоли без использования технологий позитронной эмиссионной компьютерной томографии, что значительно снижает стоимость диагностической процедуры.