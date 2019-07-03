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Томские учёные разработали радиофармпрепараты для диагностики рака

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Томск
14:02 3 Июля 2019
медицина, ученые, болезнь, исследования, открытие
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По некоторым параметрам их эффективность в пять раз превышает зарубежные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба Томского национального исследовательского медицинского центра, передает «Радио Сибирь».

Так, учёные создали радиофармпрепарат для персонификации объема хирургических вмешательств при злокачественных новообразованиях. Его клиническое использование позволяет в 3-4 раза увеличить количество органосохранных операций при раннем раке молочной железы.

Кроме того, ведётся разработка туморотропного радиофармпрепарата. Его главное достоинство – возможность визуализации опухоли без использования технологий позитронной эмиссионной компьютерной томографии, что значительно снижает стоимость диагностической процедуры.

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