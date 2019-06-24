Сибирские эстонцы отметили Янов день

В минувшее воскресенье в комплексе «Янов хутор», расположенном в деревне Березовка Томской области, прошел межрегиональный фестиваль эстонской культуры «Янов день». Здесь, в частности, состоялись конкурсы цветочных композиций и скульптур из сена. Завершился фестиваль, собравший около 4 тыс. участников и гостей, гаданиями и танцами у «Янова костра». В самой Эстонии 24 июня Иванов день (Яани пяев) является государственным праздником и выходным.

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области; страница «Культура Томской области» в соцсети Facebook