Томский госуниверситет вошел в 25% лучших вузов мира

Томский госуниверситет усилил позиции в рейтинге QS-2019, войдя в 25% лучших вузов мира. За год ТГУ поднялся на девять позиций в списке.

В рейтинге оцениваются шесть параметров: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных студентов и преподавателей. В рейтинге QS-2019, Россия представлена 25 вузами. Среди них ТГУ занимает четвертое место, ТПУ – 11-е.

Лучшим из отечественных вузов признан МГУ им. М.В. Ломоносова, отмечает "Радио Сибирь".

Высшая строчка в списке лучших вузов мира у Массачусетского технологического института.

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