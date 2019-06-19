19 июня
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Томский госуниверситет вошел в 25% лучших вузов мира

Главная Общество
Томск
12:11 19 Июня 2019
образование, университет, рейтинг, сибирь
версия для печати Ico_print

Томский госуниверситет усилил позиции в рейтинге QS-2019, войдя в 25% лучших вузов мира. За год ТГУ поднялся на девять позиций в списке.

В рейтинге оцениваются шесть параметров: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных студентов и преподавателей. В рейтинге QS-2019, Россия представлена 25 вузами. Среди них ТГУ занимает четвертое место, ТПУ – 11-е.

Лучшим из отечественных вузов признан МГУ им. М.В. Ломоносова, отмечает "Радио Сибирь".

Высшая строчка в списке лучших вузов мира у Массачусетского технологического института.

Фото yandex.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Обыски прошли в мэрии Томска

Обыски прошли в мэрии Томска

14 Июня 2019 г.
Силовики подозревают фальсификацию документов в ходе арбитражного разбирательства
Новости Томска: В томском селе восстановят сгоревший костел

В томском селе восстановят сгоревший костел

13 Июня 2019 г.
На строительство удалось собрать €110 тыс.
Новости Томска: День России проходит красочно и вкусно

День России проходит красочно и вкусно

12 Июня 2019 г.
В сибирских регионах идут праздничные мероприятия
Новости Томска: В Томской области нашлась украденная дорога

В Томской области нашлась украденная дорога

11 Июня 2019 г.
Часть похищенных плит злоумышленник вернул на место сам
Новости Томска: Суд арестовал экс-начальника томского вокзала

Суд арестовал экс-начальника томского вокзала

6 Июня 2019 г.
Он обвиняется в получении взяток
Новости Томска: Лось проник в теплицу ботсада в Томске

Лось проник в теплицу ботсада в Томске

29 Мая 2019 г.
В последнее время эти животные все чаще появляются в черте города
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томский аэровокзал расширится на 5 тыс. кв. метров

Томский аэровокзал расширится на 5 тыс. кв. метров

18 Июня 2019 г.
Реконструкция начнется в следующем году
Новости Томска: Томские ученые создали раствор для выращивания овощей в Арктике

Томские ученые создали раствор для выращивания овощей в Арктике

17 Июня 2019 г.
Выращивать томаты в Арктике поможет специальный раствор, созданный томскими учеными.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356