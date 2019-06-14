Обыски прошли в мэрии Томска

В мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора прошли обыски. О расследовании уголовного дела, связанного одним из разбирательств в арбитражном суде, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о возбуждении дела по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому … делу лицом, участвующим в деле, или его представителем …) распространило следственное управление СКР по Томской области. Указывается, что основанием для этого стали материалы областного управления ФСБ.

«По предварительным данным, в 2019 году при рассмотрении в арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу, стороной ответчика были представлены в качестве доказательства сфальсифицированные документы», - дали в следственном управлении краткое пояснение.

По данным «Интерфакс-Сибирь», силовики подозревают чиновников в изготовлении поддельных документов о 300-метровой санитарно-защитной зоне вокруг складов ОАО «Томское пиво» на ул. Мокрушина.

Фото: сайт следственного управления СКР по Томской области