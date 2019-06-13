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В томском селе восстановят сгоревший костел

Главная Общество
Томск
11:51 13 Июня 2019
костел, восстановление, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Католическая община Томской области планирует восстановить костел в селе Белосток к концу этого года. Деревянный храм сгорел весной 2017 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сгоревший храм был одним из двух деревянных костелов начала ХХ века в России. Для его восстановления был объявлен сбор средств. По данным информагентства «РИА Томск», удалось собрать €110 тыс.

Село, входящее в Пудовское сельское поселение Кривошеинского района Томской области, носит имя польского города. Оно было основано сосланными и переселенными поляками в конце XIX века. Храм был построен в 1908 году.

Согласно переписи населения 2010 года, в регионе проживало 750 поляков.

Фото: pixabay.com

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