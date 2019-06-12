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День России проходит красочно и вкусно

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Томск
18:42 12 Июня 2019
праздник, день, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в стране отмечают День России. Отмечают по-разному, но везде стараются сделать это весело и красиво, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По сложившейся традиции, губернатор Томской области Сергей Жвачкин в это день вручает паспорта граждан РФ. Церемония прошла на Новособорной площади. В сквере ССО открыли третий трудовой семестр студенческих отрядов.

День России проходит красочно и вкусно

Фото: официальный интернет-портал администрации Томской области

В Красноярске другая традиция. Ежегодно здесь хозяевами фестиваля «День России. Содружество на Енисее» становится одно из национальных обществ. На этот раз – узбекское.

День России проходит красочно и вкусно

Фото: Вадим Кофман/официальный портал Красноярского края

В Туве, на малой родине министра обороны РФ Сергея Шойгу, торжественным маршем прошли сотрудники силовых ведомств. Запланировано и первенство Кызыла по дворовым видам спорта Street Workout.

День России проходит красочно и вкусно

Фото: страница главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook

На площади Советов в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов открыл Неделю туризма на Великом шелковом пути. У пути оказались разные вкусы. Рестораны и районы угощали гостей разнообразными блюдами: тушенкой из мяса яка, облепиховыми деликатесами, большими чебуреками и др.

День России проходит красочно и вкусно

Фото: официальный портал Республики Бурятия

Столы накрыли и в Горно-Алтайске. В столице Республике Алтай организовали выставку национальной выпечки «Каравай Дружбы».

День России проходит красочно и вкусно

Фото: официальный сайт Республики Алтай

В Омске в праздничном шествии участвовали представители народов, проживающих на территории области. В Театральном саду проходит межнациональный праздник «Музыка предков» и «Национальная костюмерная».

День России проходит красочно и вкусно

Фото: портал правительства Омской области

Барнаул отметился авиашоу. Кроме того, гостем праздника в Алтайском крае стал трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

День России проходит красочно и вкусно

Фото: официальный сайт Алтайского края

В Забайкальском крае, что стоит признать редким случаем, руководитель региона встретил День России за пределами его столицы. Врио губернатора Александр Осипов находится в рабочей поездке в городе Петровск-Забайкальский. Здесь он встал в «Хоровод дружбы».

День России проходит красочно и вкусно

Фото: официальный портал Забайкальского края

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