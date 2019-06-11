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В Томской области нашлась украденная дорога

Главная Общество
Томск
13:59 11 Июня 2019
дорога, уголовное, кража
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская полиция раскрыла уголовное дело, вызвавшее широкий резонанс, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Злоумышленник похитил плиты прямо с автомобильной дороги.

В конце мая плиты были украдены с трассы, соединяющие поселки Степановка и Катайга Верхнекетского района Томской области. Это единственная автодорога, ведущая в Катайгу. Среди бела дня пропали 52 плиты.

По данным регионального управления МВД, 30-летний житель района использовал «КамАЗ» с манипулятором. Добычу он выгрузил на промплощадке в поселке Белый Яр.

«На следующий день узнав, что его ищут сотрудники полиции, подозреваемый погрузил 35 плит… и вывез их на 35 километр, затем уложил на автодорогу. Остальные плиты были изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ущерб составил 130 000 рублей. Ущерб возмещен полностью», - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: сайт управления МВД по Томской области

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