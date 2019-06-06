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Суд арестовал экс-начальника томского вокзала

Главная Общество
Томск
19:05 6 Июня 2019
суд, взятка, вокзал
Автор: Sibnovosti.ru
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Начальник крупнейшего томского железнодорожного вокзала – Томск-1 – Денис Пятков останется под стражей до 4 августа. О решении Кировского райсуда сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Суд постановил избрать в отношении Пяткова меру пресечения в виде заключения под стражу», - процитировал судью ТАСС.

Денис Пятков обвиняется в получении взяток на сумму более 300 тыс. руб. По версии следствия, он и его заместитель Олег Харитонович получали деньги от владельцев торговых точек, размещенных на вокзале. Уголовное дело было возбуждено по ст. 290 УК РФ.

По данным информагентства, Денис Пятков уже покинул пост начальника Томск-1.

Фото: сайт ОАО РЖД

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