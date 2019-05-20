В Томске горит пилорама

Масштаб пожара в Ленинском районе Томска заставил привлечь к его тушению значительные силы МЧС. О ЧП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар вспыхнул на пилораме. Сигнал об этом спасатели получили в 15:25. Как выяснилось, его площадь составляет около 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. О причинах инцидента пока ничего неизвестно.

«Для тушения пожара задействованы 63 человека и 24 единицы техники, привлечен пожарный поезд», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Томской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области