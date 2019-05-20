20 мая
Томск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В Томске горит пилорама

Главная Общество
Томск
18:40 20 Мая 2019
пожар, мчс, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Масштаб пожара в Ленинском районе Томска заставил привлечь к его тушению значительные силы МЧС. О ЧП сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар вспыхнул на пилораме. Сигнал об этом спасатели получили в 15:25. Как выяснилось, его площадь составляет около 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. О причинах инцидента пока ничего неизвестно.

«Для тушения пожара задействованы 63 человека и 24 единицы техники, привлечен пожарный поезд», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Томской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области


На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские пенсионеры учатся на блогеров

Томские пенсионеры учатся на блогеров

14 Мая 2019 г.
Курсы открыла «Томская академия активного долголетия»
Новости Томска: Томская область будет восстанавливать памятники ВОВ за пределами региона

Томская область будет восстанавливать памятники ВОВ за пределами региона

8 Мая 2019 г.
Томская область будет восстанавливать памятники посвященные Великой Отечественной войне за пределами региона
Новости Томска: На поддержку ветеранов и вдов участников ВОВ томские власти выделят более 53 млн рублей

На поддержку ветеранов и вдов участников ВОВ томские власти выделят более 53 млн рублей

8 Мая 2019 г.
Почти 23 млн направят на ежемесячные выплаты труженикам тыла и дополнительные выплаты на оплату ЖКУ участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
Новости Томска: Молния оставила без электричества город в Томской области

Молния оставила без электричества город в Томской области

30 Апреля 2019 г.
Прокуратура Кедрового проводит проверку по факту отключения
Новости Томска: В Сибири утверждают графики отключения горячей воды

В Сибири утверждают графики отключения горячей воды

30 Апреля 2019 г.
С 13 мая запланированы отключения в Томске, с 27 мая - в Омске
Новости Томска: Зима в Томске началась 18 апреля

Зима в Томске началась 18 апреля

18 Апреля 2019 г.
Мощный снегопад обрушился на Томскую область в ночь на 18 апреля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Новый терминал в томском аэропорту начнут строить в 2020 году

Новый терминал в томском аэропорту начнут строить в 2020 году

15 Мая 2019 г.
«Новапорт» вложит в проект 5 млрд рублей
Новости Томска: Создание НОЦ в Сибири затягивается

Создание НОЦ в Сибири затягивается

17 Мая 2019 г.
Первый конкурс на право его создания состоится только весной 2020 года
Новости Томска: «Томь» будет бороться за выход в РПЛ в переходных матчах

«Томь» будет бороться за выход в РПЛ в переходных матчах

20 Мая 2019 г.
Томская команда заняла третье место в ФНЛ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356