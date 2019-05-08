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Томская область будет восстанавливать памятники ВОВ за пределами региона

Главная Общество
Томск
15:07 8 Мая 2019
памятник, победа, день
Автор: Sibnovosti.ru
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Томская область будет восстанавливать памятники посвященные Великой Отечественной войне за пределами региона.

Как сообщает пресс-служба Законодательной думы Томской области, в августе Молдова будет праздновать 75-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации, планируется отреставрировать мемориал в коммуне Чокылтень Орхейского района. За помощью в его восстановлении молдавские правозащитники и общественники обратились к депутатам томской облдумы, сообщает «Радио Сибирь»

Парламентарии согласились помочь в восстановлении памятника. При этом сумма, которую выделят депутаты, не называется. 

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