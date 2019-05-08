На поддержку ветеранов и вдов участников ВОВ томские власти выделят более 53 млн рублей

На поддержку ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны из областного бюджета Томской области выделят более 53 млн рублей. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, почти 23 млн направят на ежемесячные выплаты труженикам тыла и дополнительные выплаты на оплату ЖКУ участникам и инвалидам Великой Отечественной войны,

Порядка 31 млн пойдет на дополнительную поддержку ветеранов; 19 млн - на ремонт жилья фронтовиков и вдов участников Великой Отечественной войны.

Такую помощь получат не менее 500 нуждающихся семей. На оздоровление ветеранов и компенсацию расходов на зубопротезирование выделено более 9,5 млн рублей.

Компенсацией смогут воспользоваться более 2 тыс человек