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Молния оставила без электричества город в Томской области

Главная Общество
Томск
17:33 30 Апреля 2019
отключения, электроэнергия, молния
Автор: Sibnovosti.ru
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Отключение электроэнергии в городе Кедровый Томской области стало основанием для прокурорской проверки. О действиях правоохранительных органов сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Город Кедровый с населением около 3 тыс человек был обесточен минувшей ночью после удара молнии в ЛЭП. По данным службы информации «Радио Сибирь», энергетики восстановили снабжение от резервного источника и отправили специалистов на вертолете устранять аварию на ЛЭП. Полностью восстановить подачу электроэнергии в Кедровом удалось спустя несколько часов.

В сообщении областной прокуратуры отмечается, что в результате ЧП на протяжении пяти часов оставались четыре социальных учреждения. В их числе, городская больница.

«В ходе проверки прокуратура проверит исполнение требований законодательства при эксплуатации энергоустановок и правомерность действий лиц при ликвидации аварии», - пояснили в надзорном ведомстве.

В прошлом году вышло постановление правительства РФ «Об отнесении муниципального образования «Город Кедровый» Томской области к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера»

Фото: сайт администрации Кедрового

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