В Сибири утверждают графики отключения горячей воды

В городах Сибири готовятся к отключению горячей воды в связи с предстоящим ремонтом теплосетей. Графики работ утверждены, в частности, в Омске и Томске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Томске первые отключения запланированы на 13 мая. По данным городских властей, они коснутся 75 домов на Комсомольском проспекте от ул. Никитина до ул. Партизанской и пер. Мариинский, а также в пяти домах на проспекте Мира (72а, 72/1, 72/2, 74/2, 74/3), в доме №109/1 на ул. 2-ой пос. ЛПК.

Впрочем, в мэрии Томска уточняют, что отключения будут иметь место только при благоприятных погодных условиях. Точную дату горожанам предложили узнавать в своих управляющих компаниях.

В Омске график отключения опубликовала АО «Омские распределительные тепловые сети». Территория города разделена на семь секторов.

С 27 мая без горячей воды останутся 76 домов контуре ТЭЦ-4: на проспекте Мира, ул. Забайкальской, Комбинатской, Полевой, Попова, Пригородной и Трудовой. Причем, горячее водоснабжение здесь отключат дважды: с 27 по 30 мая и с 5 по 14 августа.

28 мая будет отключено уже в общей сложности около 900 домов в контурах ТЭЦ-5 и КРК.

Фото: официальный портал Томска