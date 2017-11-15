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В Томске завершено благоустройство территории вокруг Белого озера

Главная Общество
Томск
10:15 15 Ноября 2017
общество, благоустройство, озеро, парк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Томске завершились благоустроительные работы на Белом озере. Накануне специалисты компании-подрядчика «Армстрой» установили элементы детской площадки и гимнастического комплекса, сообщает пресс-служба мэрии.

Разработку комплексной проектной документации выполнила компания ОАО «Дорремстрой».

«На протяжении последних лет нам удалось с помощью инвесторов благоустроить центральную часть сада, провести реконструкцию зеленых насаждений и тропиночной сети, построить летнюю эстраду. В 2017 году благодаря федеральной программе мы завершили работы по благоустройству Белого озера», — отметил глава города Томска Иван Кляйн.

В рамках программы в 2017 году на Белом озере смонтировано оборудование для маломобильных групп населения, также приведено в нормативное состояние существующие пандусы и обустроена тактильная плитка у входа в парк со стороны ул. Пушкина.

В рамках муниципального контракта нынешним летом была обновлена зеленая зона — снесены старые и потенциально опасные деревья, подрезаны остальные. За сезон подрядная организация уложила более 1,3 тысячи квадратных метра декоративной плитки у детской площадки и на пешеходных дорожках, кроме того, на детской площадке обустроено 160 «квадратов» резинового покрытия. Для комфортного отдыха горожан установлено более 40 скамеек.

В прошлые годы в рамках взаимодействия городской администрации и инвесторов в парке были реконструированы тропиночная сеть, система освещения, пешеходная зона выполнена в плиточном исполнении, вход на территорию сада украсили кованые фигуры и арки. На территории бывшего летнего кафе установлена уличная мебель.

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