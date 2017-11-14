Бывший сотрудник АО «НИИПП» в Томске осужден за коммерческий подкуп

В Томске вынесли приговор бывшему сотруднику АО «НИИ полупроводниковых приборов», признанному виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

«Подсудимый в 2016 году получил от представителя одной из коммерческих организаций 500 тыс. рублей за победу данной организации в конкурсе на закупку оборудования стоимостью более 16 млн рублей для НИИПП. Деньги на закупку оборудования выделялись в рамках федеральной целевой программы», — говорится в пресс-релизе.

Расследованием уголовного дела занимался отдел особо важных дел регионального СУ СКР на основании материалов, поступивших из томского УФСБ.

В ходе следствия и суда мужчина признал свою вину и выдал незаконно полученные средства, которые обратили в доход государства.

С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

АО «НИИПП» — предприятие электронной промышленности в Томске, которое было создано в 1964 году. Ведет выпуск полупроводниковых приборов в основном для нужд электронной промышленности.