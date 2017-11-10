Главу Бюро судмедэкспертизы Северска подозревают в хищениях

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы города Северск по подозрению в присвоении денег, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выявлены и задокументированы факты хищения денежных средств северского БСМЭ в крупном размере, совершенные начальником данного учреждения. С июня 2015 года по июнь 2016 года руководитель бюро присваивал часть денежных средств, которые учреждение получало за подготовку тел умерших к погребению», — говорится в пресс-релизе.

В отношении руководителя бюро возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сумма похищенных средств может составлять несколько миллионов рублей.

Согласно информации из открытых источников, Бюро судебно-медицинской экспертизы является структурным подразделением Клинической больницы №81 и включает в себя отдел судебно-медицинских исследований трупов, отдел судебно-медицинских освидетельствований живых лиц и судебно-химическое отделение.