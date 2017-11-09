Митрополит Ростислав предложил передать органный зал Томской филармонии церкви

Томская епархия предлагает передать в ее ведение ​органный зал филармонии. Об этом на прошедших в Законодательной Думе Томской области парламентских встречах «Нравственные ценности гражданского общества: уроки истории, традиции и тенденции развития» заявил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

Митрополит Ростислав указал на исторические события, когда храмы подвергались разорению, и проблема эта, по его словам «не везде еще до конца изжита».

- Взять хотя бы наш город, где до сих пор в одном из храмов, где возносилась когда-то молитва, и совершались богослужения, стоит орган. Я думаю, что в будущем наш умный город может себе позволить построить специальный зал для органа, а храм Божий снова станет храмом. И это не лучшие примеры для молодежи, когда мы сами так относимся к нашим святыням, - цитирует митрополита Ростислава пресс-служба Томской Епархии.

Органный концертный зал Томской филармонии расположен в здании по адресу проспект Ленина, 75, на месте бывшего Краеведческого музея. Сам орган размещен там летом 1981 года. Ранее там располагалась часть усадьбы золотопромышленника Ивана Асташева. По данным Музейного форума Томской области, в 1878 году здание купило Томское духовное ведомство для Архиерейского дома. До конца 1919 года бывший асташевский дом стал резиденцией томских архиереев. В 1920 году, после установления советской власти, в здании организовали Дом работников просвещения, который позже и стал музеем.

Фото: Музейный форум Томской области