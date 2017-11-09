9 ноября
Томск
погода -1 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.7
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В томском вузе предложили новый метод переработки ядерного топлива

Главная Общество
Томск
10:20 9 Ноября 2017
общество, наука, ученые, топливо
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые кафедры технической физики Томского политехнического университета (ТПУ) предложили новый метод переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), который позволит не только снизить энергозатраты, но и поможет извлекать из отходов ценные и благородные металлы — палладий, родий и рутений. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По словам ученых, существует два основных варианта обращения с ОЯТ: хранение и переработка. Первый способ является более дешевым. Однако переработка, хоть и предполагает серьезные затраты, является более современным и экологичным способом обращения.

По словам ассистента кафедры технической физики Ивана Новоселова, в Томском политехе предложили модернизировать существующий способ переработки ОЯТ.

Стандартный процесс предполагает фрагментирование ОЯТ, растворение в азотной кислоте, экстракционное извлечение из раствора урана и плутония и производство на их основе MOX-топлива для АЭС. Оставшиеся без урана и плутония отходы переработки ОЯТ (ОП ОЯТ) представляют собой водно-солевые растворы высокой активности, включающие целый ряд радиоактивных продуктов деления изотопа уран-235 (платиноиды, РЗЭ) и других металлов. По действующей технологии эти отходы выпаривают, добавляют химические реагенты (силикаты, фосфаты, бораты и другие) и направляют на операцию остекловывания с последующим захоронением в виде «брикетов». Однако у существующего способа есть ряд недостатков.

«ОП ОЯТ в отличие от радиоактивных отходов несут в себе определенную ценность — то, что входит в его состав, может быть востребовано в будущем. «Брикеты», которые получаются в процессе остекловывания, конечно, занимают меньший объем и не содержат уран и плутоний, однако содержат изотопы очень ценных металлов платиновой группы — палладия, родия и рутения, которые являются продуктами деления», — рассказал Иван Новоселов.

Доцент кафедры технической физики Александр Каренгин добавляет, что ученые ТПУ предлагают использовать низкотемпературную плазму для иммобилизации отходов переработки ОЯТ.

«Нами разработан процесс совместной плазменной иммобилизации горючих и негорючих отходов переработки ОЯТ в воздушной плазме в расплавах хлоридов металлов (натрий, калий), стойких к радиационному облучению. В итоге получается горючая композиция, которая обрабатывается в воздушной плазме при температуре не менее 1 200 °С. На выходе мы получаем своеобразный расплав, который собирается в специальные емкости, затвердевает и отправляется на хранение», — поясняет ученый.

Исследования с использованием плазменного комплекса ведутся в ТПУ с 2013 года.

Фото предоставлено пресс-службой вуза

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Томские ученые сравнили поведение праворадикалов и исламистов в соцсетях

Томские ученые сравнили поведение праворадикалов и исламистов в соцсетях

9 Ноября 2017 г.
Возраст участников сообществ — от 18 до 30 лет
Новости Томска: Житель Томской области выиграл в лотерею 16 млн рублей

Житель Томской области выиграл в лотерею 16 млн рублей

7 Ноября 2017 г.
Рынок лотерей в России активно развивается в последние пять лет
Новости Томска: Жвачкин назначил начальника департамента по управлению госсобственностью

Жвачкин назначил начальника департамента по управлению госсобственностью

31 Октября 2017 г.
Изменения в структуре управления вступают в силу с 1 ноября
Новости Томска: Власти Томска выставят на торги 10 объектов деревянного зодчества

Власти Томска выставят на торги 10 объектов деревянного зодчества

30 Октября 2017 г.
После строительных и ремонтных работ арендатор будет платить за здание рубль в год
Новости Томска: Иван Деев назначен замгубернатора Томской области по соцполитике

Иван Деев назначен замгубернатора Томской области по соцполитике

30 Октября 2017 г.
Сфера здравоохранения в настоящее время вызывает много нареканий
Новости Томска: В томском вузе будут готовить специалистов по блокчейну

В томском вузе будут готовить специалистов по блокчейну

27 Октября 2017 г.
Образовательные программы начнут свою работу в 2018 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Сибирские ученые выделили аналог антибиотика из тропического фрукта

Сибирские ученые выделили аналог антибиотика из тропического фрукта

8 Ноября 2017 г.
Выделенные из мангустина ксантоны могут бороться с резистентными к лекарствам инфекциями
Новости Томска: Сибирские ученые создадут первый российский искусственный ванилин

Сибирские ученые создадут первый российский искусственный ванилин

8 Ноября 2017 г.
Разработка позволит российской пищевой промышленности избавиться от импортозависимости
Новости Томска: В Томске увеличат льготу при восстановлении деревянной архитектуры

В Томске увеличат льготу при восстановлении деревянной архитектуры

8 Ноября 2017 г.
Она будет предоставляться инвестору сразу после заключения договора аренды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.