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Новый резидент зашел на Березовую площадку промпарка «Томск»

Главная Общество
Томск
09:54 9 Ноября 2017
общество, производство, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Экофуд» получила статус резидента промышленного парка «Томск», сообщает пресс-служба обладминистрации. Объем инвестиций в проект составит 90 млн рублей.

Уточняется, что ООО «Экофуд» планирует перенести на территорию промышленного парка к 2019 году действующее производство.

«Компания работает на рынке с 2010 года и занимается производством кондитерских изделий и сладкой консервации из натурального сырья, преимущественно из сибирских дикоросов. Продукция реализуется под брендом «Сибирские Афины» на территории России, в странах СНГ, а также в Китае. Компания сотрудничает с торговыми сетями «Лента», «Ашан», «Метро», «Магнит», Х5 и «Ритейл», — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Ранее также сообщалось, что по данным на конец июля 2017 года в промышленном парке «Томск» были зарегистрированы семь резидентов, трое из которых ведут строительство производственных объектов.

Строительство площадок промпарка — «Северной» (для машиностроительных предприятий) и «Березовой» (для пищевой промышленности) — началось в 2013 году. «Березовая» была введена в 2016-м, «Северная» — в мае 2017-го.

Фото: продукция компании, представленная в соцсети «ВКонтакте»

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