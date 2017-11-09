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Томские ученые сравнили поведение праворадикалов и исламистов в соцсетях

Главная Общество
Томск
09:42 9 Ноября 2017
общество, наука, соцсети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Томского госуниверситета (ТГУ) исследовали несколько десятков сообществ правых радикалов и исламистов в социальной сети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба вуза.

Так, ученые сравнили социально-демографический состав, плотность групп, географическую распределенность участников, связи между группами, идеологию.

Согласно исследованиям, возраст участников сообществ — от 18 до 30 лет. Праворадикалы и исламисты оправдывают прямое физическое и структурное насилие (ущемление потребностей и интересов людей), но не участвуют в организации нелегальных вооруженных группировок. Также ученые отметили, что ультраправые ведут себя в социальной сети агрессивнее, чем исламисты.

«Сторонники правых радикалов не стесняются открытых призывов к насильственным акциям по отношению к мигрантам, представителям других рас и национальностей, которых они воспринимают в качестве врагов, — рассказал сотрудник лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Сергей Чудинов. — Это связано с тем, что ультраправые подвергаются гораздо меньшему давлению со стороны спецслужб и государственных органов, которые контролируют и пресекают проявления экстремизма в соцсетях».

Материалы исламистских групп часто маскируются под видом общемусульманской тематики, обсуждения деталей религиозного закона, но при этом акцент смещается в сторону обвинения в неверии единоверцев, которые не соответствуют жестким критериям правоверного образа жизни в его радикальной трактовке.

Ученые отмечают, что результаты исследования указывают на недооцененность деструктивного потенциала праворадикальных экстремистских сообществ в российском обществе.

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