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Житель Томской области выиграл в лотерею 16 млн рублей

Главная Общество
Томск
08:25 7 Ноября 2017
общество, происшествия, лотерея
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Житель Томска выиграл 16,5 млн рублей во всероссийской лотерее «Гослото «5 из 36» (организатор — Минспорта РФ). Билет обошелся мужчине в 80 рублей, сообщается на сайте лотереи.

Сибиряк угадал пять чисел в основном поле и одно число в дополнительном, в связи с чем ему достался суперприз лотереи. Стоит отметить, что житель Томска получит почти 95 % от общей суммы розыгрыша, в котором принимали участие около 20 тысяч билетов.

Для получения выигрыша победителю нужно приехать в Москву; по условиям лотереи деньги будут выплачены только после проведения дополнительной экспертизы билета. Кроме того, по законодательству жителю Томска придется перечислить государству 13 % от выигрыша в виде налогов.

Рынок лотерей в России активно развивается в последние пять лет: рост продаж билетов государственных лотерей «Столото» ежегодно составляет от 20% до 35%.

Отметим, 5 ноября житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 млн рублей, это самый крупный выигрыш за всю историю России, уточнили в компании-операторе лотерей «Столото». 30 мая житель Новосибирска выиграл 300 млн рублей. 22 мая житель Сочи выиграл в лотерее «Гослото «6 из 45» почти 365 млн рублей.

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