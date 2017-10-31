Жвачкин назначил начальника департамента по управлению госсобственностью

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента по управлению государственной собственностью региона Татьяну Исакову. В новом статусе она приступит к работе с 1 ноября, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Татьяна Исакова родилась в городе Мирный. В 1998 году, окончив экономический факультет Томского государственного университета по специальности «менеджер», работала в частных компаниях. С 2006 по 2012 годы — консультант департамента инвестиций администрации Томской области. В сентябре 2012-го возглавила комитет экономического развития и приватизации департамента по управлению государственной собственностью Томской области, с мая 2015-го назначена заместителем начальника департамента, с апреля 2017 года исполняла обязанности начальника департамента.

Накануне сообщалось, что в администрации Томской области меняется структура управления

Заместитель по социальной политике Иван Деев будет курировать четыре департамента: департамент здравоохранения, департамент по вопросам семьи и детей, департамент социальной защиты населения и департамент труда и занятости населения.

Ранее входившие в социальный блок департаменты общего образования и профессионального образования будет курировать заместитель губернатора по науке и образованию, обязанности которого временно исполняет начальник департамента развития информационного общества обладминистрации Андрей Максименко. Еще один социальный департамент — по молодежной политике, физкультуре и спорту — перешел в ведение заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Ильиных.

Изменения в структуре управления вступают в силу с 1 ноября.