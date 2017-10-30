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Власти Томска выставят на торги 10 объектов деревянного зодчества

Главная Общество
Томск
12:10 30 Октября 2017
общество, работа, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Томска выставят на торги 10 объектов деревянного зодчества, передав их в аренду на 49 лет, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Здания и прилежащие земельные участки предоставляются арендатором на срок в 49 лет. Выполнив договорные обязательства по капитальному ремонту объектов, победители торгов смогут снизить арендную плату за здание до одного рубля в год», — уточнили в пресс-службе.

После подготовки арендатором проектной документации на капремонт размер арендной платы за участок также сокращается до 0,1% от начального. После строительных и ремонтных работ арендатор будет платить за здание рубль в год.

В данное время мэрией Томска заключено 10 договоров о передаче объектов деревянного зодчества в аренду на таких условиях.

Аукцион права аренды на 10 следующих объектов выставляется 8 ноября. Четыре здания из этого перечня входят в число объектов культурного наследия регионального значения – это дома по ул. Шишкова, 6, ул. Никитина, 2а, ул. Кононова, 4, ул. Центральная, 9. Здание по ул. Шишкова, 8, – выявленный объект культурного наследия. Еще пять лотов – это дома по ул. Пушкина, 28а и 28в, ул. Красноармейская, 75, ул. Гоголя, 18/1, ул. Лермонтова, 24.

Начальный размер годовой арендной платы за здание и участок по указанным адресам составляет от 46,3 тыс. рублей.

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