30 октября
Томск
погода -6 °C
курсы валют
58.08
 
€ 67.53
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

Иван Деев назначен замгубернатора Томской области по соцполитике

Главная Общество
Томск
11:44 30 Октября 2017
общество, политика, назначения
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил своим заместителем по социальной политике первого проректора Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Ивана Деева. Об этом в понедельник сообщается на сайте областной администрации.

По словам Жвачкина, сфера здравоохранения в настоящее время вызывает много нареканий, несмотря на значительные вложения в приобретение высокотехнологичного оборудования, строительство и ремонт учреждений, подготовку кадров.

«Это значит, что есть дефекты в системе, которые Иван Анатольевич должен найти и исправить. Надеюсь, что, как настоящий врач, вы вложите в новую работу все силы и душу», — сказал глава региона, представляя своего нового заместителя на аппаратном совещании.

Иван Деев родился в декабре 1978 года, окончил педиатрический факультет СибГМУ, имеет докторскую научную степень. Работал врачом-педиатром и заместителем главного врача по медицинским вопросам областной детской больницы, первым заместителем начальника областного департамента здравоохранения, преподавал в СибГМУ, а в 2014 году занял должность первого проректора вуза.

Фото: пресс-служба правительства региона

Общество / НОВОСТИ
Новости Томска: Власти Томска выставят на торги 10 объектов деревянного зодчества

Власти Томска выставят на торги 10 объектов деревянного зодчества

30 Октября 2017 г.
После строительных и ремонтных работ арендатор будет платить за здание рубль в год
Новости Томска: В томском вузе будут готовить специалистов по блокчейну

В томском вузе будут готовить специалистов по блокчейну

27 Октября 2017 г.
Образовательные программы начнут свою работу в 2018 году
Новости Томска: Жители поселка в Томской области массово отравились медвежатиной

Жители поселка в Томской области массово отравились медвежатиной

24 Октября 2017 г.
Первое обращение в медицинское учреждение было еще 11 октября
Новости Томска: Аграрии Томской области собрали рекордный за 100 лет урожай

Аграрии Томской области собрали рекордный за 100 лет урожай

19 Октября 2017 г.
До этого самым урожайным считался 1978 год
Новости Томска: В Томске завели дело на экс-начальника главка полиции

В Томске завели дело на экс-начальника главка полиции

19 Октября 2017 г.
Сообщение без упоминания фамилии подозреваемого размещено на сайте следкома
Новости Томска: ТПУ стал лучшим среди вузов РФ в рейтинге Times Higher Education по инжинирингу

ТПУ стал лучшим среди вузов РФ в рейтинге Times Higher Education по инжинирингу

18 Октября 2017 г.
В рейтинг также вошли МИСиС, МИФИ, Новосибирский государственный университет
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: Томские следователи установили четырех участников экстремистской группировки

Томские следователи установили четырех участников экстремистской группировки

27 Октября 2017 г.
Выявлено шесть эпизодов преступной деятельности
Новости Томска: Сергей Жвачкин представил проект бюджета на «нулевом» чтении в Думе

Сергей Жвачкин представил проект бюджета на «нулевом» чтении в Думе

25 Октября 2017 г.
Доходы областной казны составят 53,07 млрд рублей
Новости Томска: Томские программисты разработали аналог Google Play с оплатой криптовалютой

Томские программисты разработали аналог Google Play с оплатой криптовалютой

27 Октября 2017 г.
Релиз бета-продукта запланирован на июнь 2018 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.