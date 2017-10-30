Иван Деев назначен замгубернатора Томской области по соцполитике

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил своим заместителем по социальной политике первого проректора Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Ивана Деева. Об этом в понедельник сообщается на сайте областной администрации.

По словам Жвачкина, сфера здравоохранения в настоящее время вызывает много нареканий, несмотря на значительные вложения в приобретение высокотехнологичного оборудования, строительство и ремонт учреждений, подготовку кадров.

«Это значит, что есть дефекты в системе, которые Иван Анатольевич должен найти и исправить. Надеюсь, что, как настоящий врач, вы вложите в новую работу все силы и душу», — сказал глава региона, представляя своего нового заместителя на аппаратном совещании.

Иван Деев родился в декабре 1978 года, окончил педиатрический факультет СибГМУ, имеет докторскую научную степень. Работал врачом-педиатром и заместителем главного врача по медицинским вопросам областной детской больницы, первым заместителем начальника областного департамента здравоохранения, преподавал в СибГМУ, а в 2014 году занял должность первого проректора вуза.

Фото: пресс-служба правительства региона