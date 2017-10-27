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В томском вузе будут готовить специалистов по блокчейну

Главная Общество
Томск
11:27 27 Октября 2017
общество, вуз, университет, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова подписали соглашение о создании совместных образовательных программ в области новых цифровых технологий — блокчейна, майнинга криптовалют, сообщает пресс-служба томского вуза.

Отмечается, что коллективы университетов уже совместно создают магистерскую программу «Технологическое предпринимательство блокчейн-технологий». Кроме того, вузы разрабатвают программы допобразования в направлениях «Цифровая экономика» и «Цифровые деньги», «Правовое регулирование обращения «цифровой валюты», «Эффективные инвестиции в ICO-проекты», «Оценка блокчейн-стартапов», «ICO криптовалют».

Предполагается, что образовательные программы начнут свою работу в 2018 году. Помимо специалистов в университетах будут привлекаться представители инновационных компаний.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные компании HeadHunter сообщало, что в России за первые семь месяцев 2017 года вакансий для специалистов по блокчейну стало более чем в 10 раз больше по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. Ежемесячно работодатели делают около 10 тысяч запросов по поиску таких сотрудников, свидетельствуют данные портала SuperJob. В основном такую работу предлагают в Москве и Петербурге.

За это же время количество вакансий для соискателей, которые специализируются на криптовалюте, выросло в 18 раз, на майнинге — почти в шесть раз. Большинство вакансий размещают IT-компании и банки.

Эксперты по рынку труда отмечают, что специалисты по блокчейну должны обладать уникальным набором компетенций — программирование, криптография, знание распределенных баз данных. Готовых специалистов сейчас на рынке нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу «Цифровая экономика», затраты на нее сейчас оцениваются в 100 млрд руб. ежегодно.

Блокчейн — технология распределенного реестра или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе биткоин (виртуальная и децентрализованная валюта). Главное свойство блокчейн — неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.

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