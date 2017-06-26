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«Радио Сибирь» третий год подряд выходит в финал Национальной премии «Радиомания»

Главная Общество
Томск
09:49 26 Июня 2017
премия, номинация, радиостанция
Автор: Sibnovosti.ru
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Радиостанция «Радио Сибирь» (холдинг «МКР-Медиа») третий год подряд становится финалистом Национальной премии «Радиомания». Шорт-лист объявила Российская Академия Радио. В номинации «Репортаж» представлен материал «Сухие праздники» корреспондента томской редакции Татьяны Вагнер. Конкуренцию в финале «Радиомании-2017» ей составят журналисты радио «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Дорожное радио. Саратов».

Торжественная церемония вручения «золотых микрофонов» пройдет в пятницу, 30 июня, в концертном зале Crocus City Hall в Москве. Жюри назовет лучшие региональные и сетевые радиостанции России в нескольких номинациях.

Впервые «Радио Сибирь» получило премию «Радиомания» в 2015 году. В номинации «Продвижение радиостанции, лучший неэфирный проект» победила акция по составлению в Омске самого большого флага России из белых, синих и красных автомобилей, зарегистрированная как рекорд страны. В 2016 году омская редакция повторила успех: в номинации «Премия за социальную активность» отмечен проект #СибирякПоможет.

Национальная премия «Радиомания» вручается с 2002 года, с 2015 года проходит под эгидой Российской Академии Радио. Награда учреждена с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений отрасли, обмена опытом и повышения профессионального уровня работников радиовещания.

«Радио Сибирь» начало вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга «МКР-Медиа». Сегодня работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия. Лауреат международной премии им. А.С. Попова, национальной премии «Радиомания», конкурса «РадиоИмидж», фестиваля «Вместе—радио».

Фото предоставлено Международным пресс-центром «МКР-Медиа»

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