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Музыкант из Bad Boys Blue отправил врачам из Томска видео с благодарностью

Главная Общество
Томск
14:32 22 Июня 2017
здоровье, врачи, лечение, благодарность, музыкант
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Солист группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни отправил врачам из Томска видеообращение, в котором поблагодарил медиков, которые принимали участие в его лечении после аварии на трассе НовосибирскТомск в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области в четверг, 22 июня.

«Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестервсех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего», — сказано в послании музыканта.

Сообщается, что солист группы записал свое обращение в Варшаве и отправил в департамент здравоохранения Томской области ко Дню медицинского работника.

Еще весной, 4 марта, Джон МакИнерни попал в ДТП на трассе НовосибирскТомск. Машина, в которой ехал певец, врезалась в стоявший на дороге грузовик. При ДТП музыкант получил перелом бедра, его доставили в Томскую областную клиническую больницу. Из-за аварии музыкант не принимал участие в томском концерте.

Ему также пришлось отменить не только тур по Вьетнаму, но и несколько концертов в Европе на 3 месяца.

Bad Boys Blue евродиско-группа, образованная в Кельне в 1984 году. Музыканты группы выпустила около 30 популярных синглов, попавших в чарты во многих странах.

Видео с youtube, РИА «Томск», пользователь — Ирина Костина 

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