В честь начала приемной кампании возле ТГУ установили памятник The Beatles

Перед главным входом в Томский государственный университет установили скульптурную композицию, изображающую музыкантов The Beatles. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Скульптура изготовлена из оргстекла. Она была установлена в первый день приема документов в ВУЗ, поэтому, по замыслу автора композиции, у зрителя должно возникать впечатление, что и музыканты собрались поступать в университет.

Интересно, что композиция полностью копирует известное фото, сделанное в 1969 году и использованное для оформления альбома «Abbey Road», который стал последним совместным творением The Beatles. Фигуры выполнены в натуральную величину, каждая весит около 50 км.

«Я хотел создать мобильную скульптурную композицию для размещения в городской среде, Университетская роща для этого прекрасно подходит. Идея появилась семь лет назад, и самым тяжелым для воплощения оказался Джон Леннон — много мелких деталей, прическа, борода», — пояснил томский скульптор Антон Гнедых.

Скульптуры музыкантов будут стоять около ТГУ в течение всего лета. Ранее композиция нигде не выставлялась.

Фото: tsu.ru