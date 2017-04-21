Сергей Жвачкин подвел итоги пятилетней работы

Сергей Жвачкин подвел итоги своей работы: с ежегодным отчетом он выступил перед областными депутатами.

Гордость у Сергея Жвачкина вызывает рост численности населения региона. За 5 лет — на 21 тыс. человек. Он вспомнил и решение проблемы детских садов, и об успехах томских пищевиков. Впрочем, говорил глава региона и о том, что его огорчает. Например, затянувшийся проект «Томские набережные».

«Сейчас я хочу попросить прекратить политические спекуляции на эту тему. Но, во-первых, все мы живем в одной стране, и знаем, что в непростой экономической ситуации находятся все российские компании. Но даже в этих условиях, и власти, и газовики, выполняют свои обязательства. Сейчас ускорили темп, и мы наверстаем упущенное», — цитирует слова врио губернатора программа «Новости здесь» телеканала «Продвижения».

Сергей Жвачкин отметил, что сроки сдачи другого известного всем долгостроя — подпорной стенки на Главпочтамте — пришлось переносить из-за проблем с коммуникациями и археологических находок.

В финал же своего выступления врио губернатора привнес элементы шоу. Он представил депутатам коллекцию перерезанных им лично ленточек с объектов, которые открыли за минувших 5 лет.