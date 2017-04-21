В томской областной администрации будет создан департамент антикоррупционной работы

В структуре администрации региона появится департамент антикоррупционной работы. Соответствующее решение было принято врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным.

По словам врио губернатора, задача нового департамента — профилактика коррупции на всех уровнях власти. Жвачкин отметил, что власти региона тесно работают с правоохранительными органами и общественностью в вопросах профилактики и борьбы с коррупцией.

«Мы регулярно проверяем достоверность сведений о доходах и расходах, об имуществе государственных гражданских служащих, проводим комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», — рассказал глава региона.

Жвачкин также напомнил, что, согласно результатам соцопроса, проведенного Томским госуниверситетом, жители области считают сферу местной власти наименее коррумпированной. Однако это, по мнению врио губернатора, не является поводом ослаблять контроль, в частности, регулярно проверять достоверность сведений о доходах и расходах госслужащих и об их имуществе.

Начальником департамента в статусе заместителя губернатора назначен Александр Шестаков.