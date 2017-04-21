21 апреля
Томск
погода +1 °C
курсы валют
56.42
 
€ 60.61
18+
Sibnovosti.ru
Томск
...

В томской областной администрации будет создан департамент антикоррупционной работы

Главная Общество
Томск
08:02 21 Апреля 2017
общество, политика, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В структуре администрации региона появится департамент антикоррупционной работы. Соответствующее решение было принято врио губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным.

По словам врио губернатора, задача нового департамента — профилактика коррупции на всех уровнях власти. Жвачкин отметил, что власти региона тесно работают с правоохранительными органами и общественностью в вопросах профилактики и борьбы с коррупцией.

«Мы регулярно проверяем достоверность сведений о доходах и расходах, об имуществе государственных гражданских служащих, проводим комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов», — рассказал глава региона.

Жвачкин также напомнил, что, согласно результатам соцопроса, проведенного Томским госуниверситетом, жители области считают сферу местной власти наименее коррумпированной. Однако это, по мнению врио губернатора, не является поводом ослаблять контроль, в частности, регулярно проверять достоверность сведений о доходах и расходах госслужащих и об их имуществе.

Начальником департамента в статусе заместителя губернатора назначен Александр Шестаков.

Общество / НОВОСТИ

Сергей Жвачкин подвел итоги пятилетней работы

21 Апреля 2017 г.
В финал же своего выступления врио губернатора привнес элементы шоу
Новости Томска: В Томской области ликвидировали отделение «Умной России»

В Томской области ликвидировали отделение «Умной России»

20 Апреля 2017 г.
«Умная Россия» была зарегистрирована Минюстом в июне 2012 года
Новости Томска: Экс-глава томского департамента соцзащиты получила 2 года условно за хищение

Экс-глава томского департамента соцзащиты получила 2 года условно за хищение

20 Апреля 2017 г.
В 2011 году департамент соцзащиты возглавляла Ирина Трифонова
Новости здесь

Межмуниципальные и городские перевозчики снова собираются на митинг в Томске

20 Апреля 2017 г.
Митинг назначен на субботу, 22 апреля
Новости здесь

Терминалы для безналичной оплаты проезда появятся во всех томских трамваях и троллейбусах

19 Апреля 2017 г.
Пока кэш-боксы в Томске позволяют рассчитываться только наличными
Новости Томска: «Гайд-парк» из центра Томска перенесли в промзону на окраине города

«Гайд-парк» из центра Томска перенесли в промзону на окраине города

18 Апреля 2017 г.
Перенесена площадка, расположенная на пересечении улиц Карла Маркса и Пристанского переулка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Томска: В Томске прошел конкурс от «Дорожного радио»

В Томске прошел конкурс от «Дорожного радио»

17 Апреля 2017 г.
В состязании приняли участие более 50 жительниц
Новости Томска: Один из старейших католических костелов России сгорел в Томской области

Один из старейших католических костелов России сгорел в Томской области

19 Апреля 2017 г.
В результате инцидента здание «полностью сгорело»
Новости Томска: Глава департамента природных ресурсов Томской области уволен за незаслуженные премии

Глава департамента природных ресурсов Томской области уволен за незаслуженные премии

17 Апреля 2017 г.
Решение об увольнении было принято 13 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.