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Межмуниципальные и городские перевозчики снова собираются на митинг в Томске

Главная Общество
Томск
09:50 20 Апреля 2017
общество, происшествия, митинг, забастовки и митинги
Источник: Новости здесь
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Компании-перевозчики, которым Томскавтотранс задолжал около 70 млн рублей, снова собираются выйти на митинг. В прошлый раз они отказались от этой идеи после обещания областных властей погасить долг и организовать встречу с губернатором. 

Теперь к митингующим кредиторам присоединятся и владельцы городского маршрутного бизнеса. Их объединяет недовольство нелегалами, которые возят пассажиров в обход закона.

«Нелегальный бизнес в городе Томске — у нас 30 автобусов уже работают. То есть толкают на неправильные действия. Мы и говорим: не надо так поступать. Давайте вместе находить решение, чтобы сохранять рабочие места, сохранять работников, которые уже по 20 лет проработали в этом бизнесе», — прокомментировал «Новостям здесь» президент автотранспортного союза Иван Бубенов.

Митинг назначен на субботу, 22 апреля, в 11 часов на площади перед домом культуры «Авангард». Резолюцию со своими требованиями участники направят областным властям.

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