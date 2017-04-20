Межмуниципальные и городские перевозчики снова собираются на митинг в Томске

Компании-перевозчики, которым Томскавтотранс задолжал около 70 млн рублей, снова собираются выйти на митинг. В прошлый раз они отказались от этой идеи после обещания областных властей погасить долг и организовать встречу с губернатором.

Теперь к митингующим кредиторам присоединятся и владельцы городского маршрутного бизнеса. Их объединяет недовольство нелегалами, которые возят пассажиров в обход закона.

«Нелегальный бизнес в городе Томске — у нас 30 автобусов уже работают. То есть толкают на неправильные действия. Мы и говорим: не надо так поступать. Давайте вместе находить решение, чтобы сохранять рабочие места, сохранять работников, которые уже по 20 лет проработали в этом бизнесе», — прокомментировал «Новостям здесь» президент автотранспортного союза Иван Бубенов.

Митинг назначен на субботу, 22 апреля, в 11 часов на площади перед домом культуры «Авангард». Резолюцию со своими требованиями участники направят областным властям.