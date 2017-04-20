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Экс-глава томского департамента соцзащиты получила 2 года условно за хищение

Главная Общество
Томск
09:54 20 Апреля 2017
происшествия, чиновники, общество, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд признал виновной бывшего руководителя департамента соцзащиты Томской области в хищении 87 тысяч рублей, которые она незаконно получила как компенсацию за газоснабжение своего дома, и приговорил женщину к двум годам лишения свободы «условно», сообщила в среду пресс-служба Томского областного суда.

«Женщина газифицировала свое жилье в 2011 году, после чего дала подчиненным указание о выплате ей матпомощи на частичное возмещение понесенных затрат, хотя эту выплату она могла получить только в следующем году и после согласования с региональной администрацией. Таким образом, чиновница присвоила порядка 87 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

Суд вынес женщине приговор и обязал ее вернуть департаменту соцзащиты незакнно присвоенные средства. Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.

Согласно данным обладминистрации, в 2011 году департамент соцзащиты возглавляла Ирина Трифонова. В сентябре 2015 года она оставила пост по собственному желанию.

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