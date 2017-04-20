В Томской области ликвидировали отделение «Умной России»

Количество региональных отделений политических партий сократилось в Томской области, сообщается в среду на сайте облизбиркома.

Томский областной суд, рассмотрев административные иски регионального управления министерства юстиции РФ, принял решение о ликвидации регионального отделении партии «Умная Россия» и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц. Кроме того, суд приостановил деятельность региональных отделений политических партий «Против всех» и «Партия свободных граждан».

«Умная Россия» была зарегистрирована Минюстом в июне 2012 года. Согласно программе, партия была призвана собрать людей «креативного класса», которых объединяет «жажда нового, открытость будущего и неудовлетворенность настоящим». Среди основных задач указана антибюрократическая революция, которая, по мнению создателей движения, позволит в том числе победить коррупцию. «Умная Россия», как следует из заявлений ее руководства, планировала стать первой «партией, лидирующей в киберпространстве».

Однако 1 декабря 2016 года Верховный суд ликвидировал объединение. Минюст посчитал, что «Умная Россия» вела свою деятельность с нарушением закона «О политических партиях». Претензии, в частности, выдвигались из-за не предоставленных партией необходимых сведений — о продолжении деятельности, о кандидатах в депутаты, выдвинутых партией, о переезде действующего руководящего органа.

Также партию обвинили в отсутствии финансовых отчетов. По данным ЦИК, «Умная Россия» не предоставила ни одного финансового отчета о своей деятельности с самого начало своего существования до 2015 года.