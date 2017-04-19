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Терминалы для безналичной оплаты проезда появятся во всех томских трамваях и троллейбусах

Главная Общество
Томск
10:20 19 Апреля 2017
общество, транспорт
Источник: Новости здесь
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Весь городской электротранспорт уже к концу апреля оснастят терминалами для безналичной оплаты. В прошлом году их протестировали на третьем троллейбусном маршруте. Аппараты предоставляет Сбербанк, их получат кондукторы трамваев и троллейбусов. В автобусах оплатить проезд картой можно пока только на шестом маршруте.

«Мы хотели бы, чтобы томичи активно пользовались, чтобы мы получали, так сказать, практический опыт безналичных рассчётов, и в конечном счете, я думаю, мы решим вопрос. Я встречался с разработчиками кэш-бокса, сделали они замечательную машину и мы найдем решение всех технических проблем», — рассказал управляющий томским отделением АО Сбербанк Михаил Гребенников.

Пока кэш-боксы в Томске позволяют рассчитываться только наличными. Аппараты начали устанавливать на 32-м маршруте две недели назад. По задумке Сбербанка, в ближайшем будущем на них также появятся терминалы. Чтобы ими воспользоваться, необходимы специальные банковские карты, их уже выдают студентам. Остальные томичи могут получить их в отделениях самостоятельно — в любом банке.

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