Терминалы для безналичной оплаты проезда появятся во всех томских трамваях и троллейбусах

Весь городской электротранспорт уже к концу апреля оснастят терминалами для безналичной оплаты. В прошлом году их протестировали на третьем троллейбусном маршруте. Аппараты предоставляет Сбербанк, их получат кондукторы трамваев и троллейбусов. В автобусах оплатить проезд картой можно пока только на шестом маршруте.

«Мы хотели бы, чтобы томичи активно пользовались, чтобы мы получали, так сказать, практический опыт безналичных рассчётов, и в конечном счете, я думаю, мы решим вопрос. Я встречался с разработчиками кэш-бокса, сделали они замечательную машину и мы найдем решение всех технических проблем», — рассказал управляющий томским отделением АО Сбербанк Михаил Гребенников.

Пока кэш-боксы в Томске позволяют рассчитываться только наличными. Аппараты начали устанавливать на 32-м маршруте две недели назад. По задумке Сбербанка, в ближайшем будущем на них также появятся терминалы. Чтобы ими воспользоваться, необходимы специальные банковские карты, их уже выдают студентам. Остальные томичи могут получить их в отделениях самостоятельно — в любом банке.