«Гайд-парк» из центра Томска перенесли в промзону на окраине города

Власти Томска перенесли одну из городских площадок для дискуссий и митингов из центра в промзону на северо-востоке города, сообщает «Интерфакс». Решение о переносе принял исполняющий обязанности губернатора области Сергей Жвачкин.

На окраину была перенесена площадка, расположенная на пересечении улиц Карла Маркса и Пристанского переулка, у стелы памяти героев 1812 года. Второй томский «Гайд-парк» изначально находился на окраине. Постановление о переносе площадки датировано 13 апреля.

Председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин уточнил «Интерфаксу», что «Гайд-парк» из центра города был перенесен по предложению городской администрации.

«Территория у речвокзала при проведении там массовых акций показала, что не в полной мере отвечает требованиям безопасности — она недостаточно большая и удобная, чтобы пришедшие туда люди могли спокойно и публично выражать свои мнения и настроения, а проживающие рядом и просто прохожие при этом не чувствовали дискомфорта», — сообщил журналистам Мысин.

По его словам, сквер примыкает к магистралям с интенсивным транспортным потоком «и в случае переполнения, безусловно, возникает угроза жизни и здоровью всех участников дорожного движения».