Четыре сибирских вуза станут опорными

Экспертный совет при Минобрнауки определил 22 вуза, победивший во втором этапе конкурса по созданию опорных университетов. В число победителей вошли Новосибирский государственный технический университет, Сибирский медицинский университет Минздрава, Алтайский и Кемеровский госуниверситеты, которые получат софинансирование программы развития.

«Перед членами совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести существенное развитие своему региону. Мы рассмотрели индивидуально каждую заявку, детально учитывая программу развития каждого университета, а также позицию региона о его актуальности и дальнейшей поддержке», — заявила изданию министр Ольга Васильева.

Вызы-победители должны изменить кадровую политику, взаимодействовать с работодателями своих студентов и создать популярный региональный бренд.

Обязательное условие для участия в программе — реорганизация: два или более региональных вуза должны объединиться в один, что должно способствовать «социально-экономическому развитию субъекта федерации», говорится в приказе министерства.

Попавшие в программу вузы в ближайшие три месяца должны представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития, на которую они и получат дополнительную субсидию.

Фото: studyChinese.ru